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Ростех

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Ростех начинает подготовку дизайнеров для промышленных предприятий

Ростех начинает подготовку дизайнеров для промышленных предприятий

В Академии Ростеха стартовала программа подготовки специалистов в области промышленного дизайна. Обучение пройдут работники предприятий Ростеха, чья профессиональная деятельность напрямую связана с созданием дизайна новой продукции гражданского назначения.

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