Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Свежие комментарии

  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте можно сказать мне как лечить иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Пожалуйста скажите мне очен трудна для лечени иголкуЗакрутились листь...
  • Сирож Тиляпов
    Здравствуйте что делат надо для иголкуЗакрутились листь...

Разработан ГОСТ Р 71297-2024 «Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций»

Разработан ГОСТ Р 71297-2024 «Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций»

﻿﻿Фото: Shutterstock.com. Минстрой России разработал новые национальные стандарты для повышения безопасности эксплуатации детских учреждений Настоящий стандарт распространяется на дверные и оконные блоки в детских образовательных учреждениях и устанавливает дополнительные требования к их конструкции в целях повышения безопасности обучающихся.

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