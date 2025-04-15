Разработан ГОСТ Р 71297-2024 «Блоки оконные и дверные. Требования к обеспечению безопасности при эксплуатации в зданиях дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций»

﻿﻿Фото: Shutterstock.com. Минстрой России разработал новые национальные стандарты для повышения безопасности эксплуатации детских учреждений Настоящий стандарт распространяется на дверные и оконные блоки в детских образовательных учреждениях и устанавливает дополнительные требования к их конструкции в целях повышения безопасности обучающихся.