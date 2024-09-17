Минобороны РФ: за ночь уничтожены 16 БПЛА киевского режима

Шестнадцать беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) киевского режима были сбиты средствами противовоздушной обороны (ПВО) над регионами центра России в течение ночи, сообщает Министерство обороны РФ 17 сентября в своем Telegram-канале.
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