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Пентагон провëл «жизненно важные» для обороны США испытания ракеты-перехватчика

Агентство противоракетной обороны США провело успешный запуск перехватчика наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории с закреплëнным на нëм макетом заатмосферного средства поражения Агентство противоракетной обороны США провело успешный запуск перехватчика наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории с закреплëнным на нëм макетом заатмосферного средства поражения.

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