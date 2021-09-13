Пентагон провëл «жизненно важные» для обороны США испытания ракеты-перехватчика

Агентство противоракетной обороны США провело успешный запуск перехватчика наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории с закреплëнным на нëм макетом заатмосферного средства поражения Агентство противоракетной обороны США провело успешный запуск перехватчика наземной системы перехвата баллистических ракет на среднем участке траектории с закреплëнным на нëм макетом заатмосферного средства поражения.