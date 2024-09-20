Полный зал: Иван Янковский, Нино Нинидзе и Анна Пересильд

19 сентября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась презентация нового сезона «Кинопоиска», на которой гости узнали, какие фильмы и сериалы выйдут в подписке «Плюса» в этом году, а также о том, какие премьеры готовятся к 2025 году.