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  • ВАРЯГ РУС
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  • F I
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Тайны древнего города на островах Тонга: как лазерные технологии переписывают историю

Тайны древнего города на островах Тонга: как лазерные технологии переписывают историю

В живописном уголке Тихого океана, на главном острове Тонгатапу архипелага Тонга, среди пальм и идиллических пляжей сделано потрясающее открытие, способное перевернуть наши представления об истории региона.

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