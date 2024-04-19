Тайны древнего города на островах Тонга: как лазерные технологии переписывают историю

В живописном уголке Тихого океана, на главном острове Тонгатапу архипелага Тонга, среди пальм и идиллических пляжей сделано потрясающее открытие, способное перевернуть наши представления об истории региона.
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