МИД Польши назвал условие для нормализации отношений с Белоруссией

Одним из условий нормализации польско-белорусских отношений станет выдача Минском нелегального мигранта, нанесшего в конце мая на границе двух стран смертельное ранение ножом военнослужащему армии Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии