Осенний гардероб своими руками: тёплые вещи, которые хочется носить каждый день

Каждый раз, когда наступает сезон витрин с одинаковыми пальто и свитерами, появляется стойкое желание отойти от этого потока и создать что-то по-настоящему своё.
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