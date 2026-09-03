В США неизвестный зверь за три дня напал на трех человек

В американском городе Лебанон, штат Нью-Гэмпшир, неизвестное дикое животное за два дня напало как минимум на трех человек, пишет New York Post.
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