Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Надо при задержании обливать бензином и сжигать тварей!На Ямале задержан...
  • михаил валеев
    ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ НА ТО И НАПОРОЛИСЬ.Темные времена: к...
  • НС
    вызвать уборщицу покрепче - этакую тётушку из деревни. И вот она "президентку" эту грязной тряпкой в момент выгонит и...Зурабишвили демок...

Восток и немцы

Восток и немцы

Восток и немцы​​Специфика Российской империи на примере первых (60-90-е гг. XIX века) постоянных дипломатических представителей России в Японии, Китае и Корее:Первый русский посол в Японии – швед (Бюцов)Второй русский посол в Японии – немец (Струве)Третий русский посол в Японии – немец (фон Розен)Первый русский посол в Китае – немец (Баллюзек, von Balluseck)Второй русский посол в Китае – грек (Влангали, папа из «фанариотов» и родился в Стамбуле)Третий русский посол в Китае – швед (Бюцов)Первый русский посол в Корее – немец (Вебер)Второй русский посол в Корее – немец (Шпейер)Третий русский посол в Корее – русский (Иван Павлов, но таки его родного дедушку по материнской линии звали Friedrich Julius von Baltz)P.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх