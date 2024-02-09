Минобороны России опубликовало видео с вызволенным из плена российским бойцом

Министерство обороны России опубликовало видео с вызволенным из украинского плена российским бойцом. На видео российский боец поблагодарил всех, кто принимал участие в обмене между двумя сторонами и добился его освобождения из украинского плена.
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