Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Баринов о немцах в «Локо»: «Убирая Лоськова и Пашинина, вы показываете всей стране, что вам плевать на людей, которые закладывали в клубе фундамент»

Дмитрий Баринов раскритиковал экс-руководителей «Локомотива». — Как ты в целом отнесся к приходу немцев в клуб? — Когда они пришли в клуб, я отнесся спокойно.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх