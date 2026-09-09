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Царьград

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Погрузка в Петербурге выросла на 0,6%, но за 8 месяцев упала на 12,2%

Погрузка в Петербурге выросла на 0,6%, но за 8 месяцев упала на 12,2%

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили, что по итогам августа объём погрузки на станциях Санкт-Петербурга достиг 576,6 тысячи тонн.

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