Поражены «Запорожсталь» и меткомбинат в Кривом Роге

В Минобороны назвали объекты врага, по которым был нанесён массированный удар сегодня ночью. В оккупированном киевским режимом Запорожье поражён комбинат «Запорожсталь», который поставлял металлопрокат для производства защитных конструкций, брони и пластин для бронежилетов.