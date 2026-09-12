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Русская весна

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Поражены «Запорожсталь» и меткомбинат в Кривом Роге

Поражены «Запорожсталь» и меткомбинат в Кривом Роге

В Минобороны назвали объекты врага, по которым был нанесён массированный удар сегодня ночью. В оккупированном киевским режимом Запорожье поражён комбинат «Запорожсталь», который поставлял металлопрокат для производства защитных конструкций, брони и пластин для бронежилетов.

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