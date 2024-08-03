Оператор заметил выстрел МТ-12 (Рапиры) и отправил товарища Дроновода к цели, но наши артиллеристы быстро сработали, 2 выстрела и цель уничтожена.
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Оператор заметил выстрел МТ-12 (Рапиры) и отправил товарища Дроновода к цели, но наши артиллеристы быстро сработали, 2 выстрела и цель уничтожена.
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