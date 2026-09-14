Постапокалипсис, зомби, выживание

Вот фанфик по теме DAYZ в жанре постапокалипсис с элементами зомби-хоррора и выживания. Название: Пепел и ЭхоПерсонаж: (Дейзи)Жанр: Постапокалипсис, Зомби, Драма, Выживание Глава 1: Город, который перестал дышать Дейзи уже не помнила, как выглядело солнце.