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Постапокалипсис, зомби, выживание

Постапокалипсис, зомби, выживание

Вот фанфик по теме DAYZ в жанре постапокалипсис с элементами зомби-хоррора и выживания. Название: Пепел и ЭхоПерсонаж: (Дейзи)Жанр: Постапокалипсис, Зомби, Драма, Выживание Глава 1: Город, который перестал дышать Дейзи уже не помнила, как выглядело солнце.

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