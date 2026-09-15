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Более 900 пешеходных дорожек благоустроили в Подмосковье

Более 900 пешеходных дорожек благоустроили в Подмосковье

В Подмосковье завершили работы на 940 пешеходных коммуникациях в рамках программы благоустройства. Всего в этом году планируют привести в порядок более тысячи таких объектов.

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