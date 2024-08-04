Ignio.com Скорпион. Ежедневный бизнес-гороскоп за 7 августа 2024 года

Возможно, что сегодняшний день потребует от вас слишком много усилий, поэтому, чтобы сделать все правильно и, что самое главное, уложиться в указанные сроки, попробуйте приняться за дело вместе со своими коллегами.
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