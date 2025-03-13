Путин надел военную форму публично. Это не просто знак. Это сигнал

Только так, чтоб потом никаких скидок и поблажек этим скотам, дали 25, вот и пускай отбывает до конца, да не просто формально сидит, а с пользой, где то на урановом руднике или ещё где, а лучше сразу "на луну"!

Валерий Фоменков

Никаких сомнений здесь быть не может! Только полное уничтожение бандерья и выполнение всех заявленных целей и задач СВО! Иначе, для чего всё затевалось, и какой смысл в том, чтобы остановиться на половине пути? Павшие в борьбе с украинскими и западными фашистами нам этого не простят.