Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин надел военную форму публично. Это не просто знак. Это сигнал

Путин надел военную форму публично. Это не просто знак. Это сигнал

Царьград Фото: коллаж Царьграда Путин провёл совещание в командном пункте в Курске. Верховный главнокомандующий впервые надел военную форму публично.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Только так, чтоб потом никаких скидок и поблажек этим скотам, дали 25, вот и пускай отбывает до конца, да не просто формально сидит, а с пользой, где то на урановом руднике или ещё где, а лучше сразу &quot;на луну&quot;!
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23 час.
Валерий Фоменков
Никаких сомнений здесь быть не может! Только полное уничтожение бандерья и выполнение всех заявленных целей и задач СВО! Иначе, для чего всё затевалось, и какой смысл в том, чтобы остановиться на половине пути? Павшие в борьбе с украинскими и западными фашистами нам этого не простят.
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22 час.
Михаил Турченков
Эх как Диванная армия раздухарилась...
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22 час.
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