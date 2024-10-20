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«Что это за сирена?»: орловцы снова жалуются на плохую слышимость оповещения при ракетной опасности

«Что это за сирена?»: орловцы снова жалуются на плохую слышимость оповещения при ракетной опасности

Сегодня, 20 октября, была объявлена вторая за месяц ракетная опасность в Орловской области. Однако многие орловцы продолжают жаловаться, что звуковое оповещения либо не было слышно, либо оно звучало очень тихо даже при открытых окнах.

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