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Политика как она есть

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Повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы

Повторные выбросы мазута зафиксированы на побережье Анапы

В оперативном штабе Краснодарского края заявили о повторных выбросах мазута на побережье Анапы. «На береговой территории Анапы обнаружены повторные выбросы на отдельных участках пляжей — это небольшие пласты мазута у берега.

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