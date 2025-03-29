Опять пишу об этом, потому что на работе недавно обсуждали именно этот вопрос. Коллега вспомнила о том, как ее родители когда-то получили квартиру, и как это хорошо, что сейчас уже ее внуки в ней живут.
Плохой или хороший был СССР? 1 цитата Юрия Куклачёва
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр
У каждого человека своя жизнь.Потому и разница в её восприятии.
Ответить
17 час.
Элеонора Коган
Я родилась и жила в СССР и квартиру мы с мамой тогда получили, где я и живу по сей день.А сейчас - самое главное - суметь выжить, что я и пытаюсь сейчас делать.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии