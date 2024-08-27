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В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

В России могут ввести четыре новые программы льготной ипотеки

В дальнейшем в России могут появиться четыре новые ипотечные программы на льготных условиях. Ими смогут пользоваться молодые специалисты сфер промышленности, строительства и науки, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

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