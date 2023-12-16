ЦБ и Институт Гайдара: бизнес заканчивает год с высоким уровнем оптимизма

Исследования Центробанка и Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара (ИЭП) показали, что к концу текущего года заметен максимальный уровень оптимизма за последние десять лет в предпринимательстве России.
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