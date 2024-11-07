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В России отреагировали на желание Байдена успеть отправить Украине последний пакет помощи

В России отреагировали на желание Байдена успеть отправить Украине последний пакет помощи

Намерение администрации президента США Джо Байдена успеть отправить Украине последний пакет помощи в размере шести миллиардов долларов — это мертвому припарка, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

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