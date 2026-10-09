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Царьград

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РЖД снизило цены на билеты "Сапсан" и "Ласточка" на 20%

РЖД снизило цены на билеты "Сапсан" и "Ласточка" на 20%

РЖД предлагает невозвратные билеты с 20% скидкой на купе и скоростные поезда "Сапсан" и "Ласточка". Такие билеты стали доступны в 2019 году и составляют 10% продаж.

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