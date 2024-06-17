Ярослав Игнатовский: Зараженные исламизмом зэки — реальная угроза для России

По следам произошедшего в ростовском СИЗО. Опасность джихадизма и религиозного фундаментализма никуда не делась — она лишь переместилась внутрь страны, как показали события в «Крокусе» и закрытом учреждении, где вроде как должна быть охрана и надзор за находящимися там преступниками.
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