О добровольной дружине.

Добровольные дружины - совместная работа правоохранителей с гражданами. Главный ее смысл не только в конкретной помощи, которую граждане оказывают милиции, но и в укреплении взаимопонимания, в глубоком осознании общих задач.
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