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Соцфонд назвал условия для назначения пенсии в 2025 году

Соцфонд назвал условия для назначения пенсии в 2025 году

Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение трех условий — достижение установленного возраста для выхода на пенсию, наличие не менее 15 лет страхового стажа и наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов, следует из данных Социального фонда России.

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