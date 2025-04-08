Соцфонд назвал условия для назначения пенсии в 2025 году

Для назначения страховой пенсии в 2025 году требуется одновременное соблюдение трех условий — достижение установленного возраста для выхода на пенсию, наличие не менее 15 лет страхового стажа и наличие не менее 30 пенсионных коэффициентов, следует из данных Социального фонда России.
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