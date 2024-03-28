Главе ведомства будет доложено о ходе процессуальной проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирской области

В СМИ распространено видеообращение жителей станции Мочище Новосибирской области к главе СК России о возведении банного комплекса на территории местного карьера с нарушением санитарных норм и норм пожарной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии