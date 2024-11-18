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Порто-франко на Суэце

Порто-франко на Суэце

О том, какие возможности открывает российская производственная зона в Египте, кто избавит ЮАР от веерных отключений электричества и как вести бизнес на Черном континенте, рассказывают консультанты Юлия Берг и Андрей Громов Асуанская ГЭС на Ниле мощностью 2,1 ГВт — символ советской помощи Африке.

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