Порто-франко на Суэце

О том, какие возможности открывает российская производственная зона в Египте, кто избавит ЮАР от веерных отключений электричества и как вести бизнес на Черном континенте, рассказывают консультанты Юлия Берг и Андрей Громов Асуанская ГЭС на Ниле мощностью 2,1 ГВт — символ советской помощи Африке.