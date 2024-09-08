Страна и люди
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Страна и люди

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Танкисты группировки «Север» заняли огневые позиции в Курской области

Танкисты группировки «Север» заняли огневые позиции в Курской области

Свой профессиональный праздник военнослужащие-танкисты встречают на боевом посту. Минобороны опубликовало кадры из приграничных районов Курской области, где танковые экипажи группировки войск «Север» заняли огневые позиции на танкоопасных направлениях.

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