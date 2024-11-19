После возложения венка к братской могиле, юнармейцы юнотряда провели патриотическую акцию «Сталинградская ленточка», посвященную контрнаступлению советских войск под Сталинградом.
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После возложения венка к братской могиле, юнармейцы юнотряда провели патриотическую акцию «Сталинградская ленточка», посвященную контрнаступлению советских войск под Сталинградом.