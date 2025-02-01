Сейчас, когда ВСУ заканчиваются, фронт сыпется, киевский режим остаётся без поставок оружия и финансовой помощи, а часы истории отсчитывают последние месяцы существования чубатого недорейха, я наблюдаю часто задаваемые в различных местах вопросы вида «За що?!», «Как так?» и «Почему?».
Субботняя проповедь. Преступление и наказание
Комментарии
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Анатолий Рябенко
Таким нелюдям-хохлам смерть и быстрое забвение. Даже название хохол или украинец это не допустимо. Все украинцы обязаны переименоваться в национальности: в любую по их желанию. Хохол украинец это зверь-убийца, злобный, коварный и не имеющий права быть ЧЕЛОВЕКОМ.
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14 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Отличный анализ всех событий, происходящих с этим "никчемным" народцем.Господь справедлив и этот народец обречен, если только Россия не спасет его от полного уничтожения. Что и происходит в настоящее время. Не зря нормальные люди на этой территории, бегут в Россию.
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9 час.
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