Субботняя проповедь. Преступление и наказание

Таким нелюдям-хохлам смерть и быстрое забвение. Даже название хохол или украинец это не допустимо. Все украинцы обязаны переименоваться в национальности: в любую по их желанию. Хохол украинец это зверь-убийца, злобный, коварный и не имеющий права быть ЧЕЛОВЕКОМ.

ЛК

Любовь Кузьмина

Отличный анализ всех событий, происходящих с этим "никчемным" народцем.Господь справедлив и этот народец обречен, если только Россия не спасет его от полного уничтожения. Что и происходит в настоящее время. Не зря нормальные люди на этой территории, бегут в Россию.