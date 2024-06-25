Баскетболист Илья Попов перешел в "Самару" по двустороннему соглашению сроком на 2 года

В Самаре появился новый игрок - Илья Попов, ранее выступавший за московскую "Руну". Баскетболист подписал двухлетний контракт по схеме "1+1", которая позволяет продлить соглашение еще на год по обоюдному согласию сторон.
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