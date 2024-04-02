В Бразилии считают неудобной тему украинского конфликта и стараются ее избегать. Такая ситуация с недостаточным вниманием к киевскому режиму даже сначала «убивала» посла Украины в этой стране Андрея Мельника, в чем он признался в интервью радио «Новое время».
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