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«Другой мир»: Украина обвинила в Бразилию в замалчивании позиции по конфликту

«Другой мир»: Украина обвинила в Бразилию в замалчивании позиции по конфликту

В Бразилии считают неудобной тему украинского конфликта и стараются ее избегать. Такая ситуация с недостаточным вниманием к киевскому режиму даже сначала «убивала» посла Украины в этой стране Андрея Мельника, в чем он признался в интервью радио «Новое время».

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