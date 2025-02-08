"Ахмат" расплачивается за "Вагнер"

РС

Рамазан Салманов

Не знаю кто там и как дышит в отношении этого избыточно ангажированного "Ахмата" ,но наши постоянные контакты с боевыми офицерами регулярной Российской армии на передовой,говорят об одном-"Ахмат"нет,не знаем не видели.Вот и возникает вопрос,где этот "Ахмат"(кроме "тик-тока")вообще воюет и чем занимается и почему этому бандо-повстанческому("махновщина") формированию,незаслуженно много уделяется время в "сми",в сети и т.д.????