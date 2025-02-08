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"Ахмат" расплачивается за "Вагнер"

"Ахмат" расплачивается за "Вагнер"

Царьград Коллаж Царьграда Вокруг вчерашнего наступления ВСУ в Курской области разгораются нешуточные скандалы среди освещающих конфликт военкоров и общественников.

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Комментарии
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РС
Рамазан Салманов
Не знаю кто там и как дышит в отношении этого избыточно ангажированного &quot;Ахмата&quot; ,но наши постоянные контакты с боевыми офицерами регулярной Российской армии на передовой,говорят об одном-&quot;Ахмат&quot;нет,не знаем не видели.Вот и возникает вопрос,где этот &quot;Ахмат&quot;(кроме &quot;тик-тока&quot;)вообще воюет и чем занимается и почему этому бандо-повстанческому(&quot;махновщина&quot;) формированию,незаслуженно много уделяется время в &quot;сми&quot;,в сети и т.д.????
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4 час.
вд
валерий двойнишников
Кошмар, дружище, больше пиши и меньше думай...мы тебя дурачка поймем и пожалеем)))
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3 час.
МП
Михаил Пантюхин
Все СОЛДАТЫ РОДИНЫ ДЛЯ НАС ГЕРОИ СВО, А ПО СУТИ ВОЙНЫ - АХМАТ, ВАГНЕР, МОРПЕХИ, ДИСАНТНИКИ, АРТЕЛЕРИСТЫ, ОПЕРАТОРЫ ДРОНОВ, МОТОСТРЕЛКИ, ВОДИТЕЛИ ТАНКОВ, БМП, БМД, ЛЕТЧИКИ, САПЕРЫ И ВСЕ ВСЕ ВСЕ ДЛЯ РОССИИ И КОРЕННОГО НАРОДА ГЕРОИ ОСВОБОДИТЕЛИ!!!
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2 час.
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