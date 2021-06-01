Максим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Боги

ЭксклюзивТуризмМаксим Кулешов (Ладога) художник-славянист. Родные Богиhttps://artsgtu Максим Кулешов, который также известен, как «Ладога» — художник, с творчеством которого стоит познакомиться.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновПрогноз на июнь. Часть 1. С каждым месяцем энергии несут все больше возможностей и качеств, принимая которые можно раскрыться, как многогранной и ранее неведомой для себя личности. Играет большое значение для человека коридор затмений, который позволяет поднять хорошо похороненные в подсознании ( памяти прошлых воплощений) моменты и преобразовать их в новые возможности и качества. Важное для самого человека в это время - приобрести баланс между отдыхом и активной работой, спокойствием и бодростью, внутренней тишиной и вызовом окружения. Интуиция и слушание собственных потребностей станут хорошими путеводителями для собственного внутреннего спокойствия и равновесия. Рекомендуется обращаться к людям, которые приобрели опыт состояния покоя и имеют навыки, умения в самопознании и управлении собственными качествами (психологи, астрологи, духовные учителя). Личность. Чем раньше человек осознает, что все события вызваны его подсознательными или неосознанными мотивами, потребностями, желаниями, тем скорее начнется трансформация, изменение. Стоит принять ту мысль, понятие, что все в жизни определенно высшей человеческой «единицей», его душой или сверхсознанием, тем первоначальным, глубинным и мудрым компонентом человеческой сущности. Приятие момента, ситуации, мысли или реакции, как жизненно важного случая для осознания чего-то ценного, поможет приобрести уравновешенность и покой. Энергия Смирения таким образом наполнит человека и поможет ему совладать с собственным отношением к «желаемой» или «нежеланной» ситуации. Придет определенная ясность ума или осознание, что происходящее есть неотъемлемой частью собственного развития и роста. В случае полного приятия возможности (ситуации) откроются пути решения и гармоничного приобретения опыта.Юрий ИльиновДревнейшая профессия Мальчик для битья — вполне реальная должность. Так называли ребенка, который сидел за королевским отпрыском на уроках. Если принц давал неверный ответ, за него наказывали именно этого мальчикаЮрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=LOlL-bUBV-cЯнаМощно! Мне очень понравилось.Андрей ЖдановПора возвращаться к корням.ЯнаДавно пора. А то живём какой-то не своей жизнью.Андрей ЖдановКому-то очень нужно превратить детей Богов в рабов Божьих....ЯнаК этому и идём.Андрей ЖдановМне кажется, что уже пришли....Комментировать
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