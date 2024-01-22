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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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Юморист Хазанов раскритиковал стендап Павла Воли за обилие мата

Юморист Хазанов раскритиковал стендап Павла Воли за обилие мата

Известный советский сатирик недоволен нецензурными выступлениями современных комиков.Геннадий Хазанов побывал в программе Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", где поделился своими мыслями о творчестве современных юмористов.

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