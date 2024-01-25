Курбанов вернулся к тренировкам с ЦСКА после дисквалификации за кокаин

ЦСКА объявил, что Никита Курбанов будет вновь тренироваться с основным составом команды. Сайт ЦСКА сообщил, что 37-летний баскетболист прошел медицинское обследование в одной из московских клиник и получил разрешение от врачей возобновить тренировки.
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