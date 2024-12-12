Прошло новое исследование: препараты от диабета снижают риски образования тромбов

Новое исследование показало, что препараты GLP-1, такие как Ozempic, Mounjaro, Wegovy и Zepbound, применяемые для лечения диабета 2 типа и ожирения, могут снижать риск венозной тромбоэмболии (ВТЭ) — образования тромбов в венах.
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