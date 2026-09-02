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Аргументы и Факты

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Профессиональный альпинист дал свою версию исчезновения Усольцевых

Профессиональный альпинист дал свою версию исчезновения Усольцевых

История таинственного исчезновения семьи Усольцевых на Кутурчинском Белогорье оставляет без ответа главный вопрос: что случилось с двумя взрослыми и ребенком? В эксклюзивном комментарии для aif.

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