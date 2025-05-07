Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 996 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь
    ++++++++!В Приднестровье у...
  • Влад Владимиров
    У шайтанов нет  иных мест для их обитания... Зеленка выбрал его  там добровольно сам. Ему на  всех и вся плевать. Ем...Сколько осталось ...
  • Evgenija Palette
    Теперь осталось только "ПОТЕРЯТЬ" ЗЕЛЮ... Ну, ПОДНАТУЖТЕСЬ...  ПЕРО ЕМУ В ЗАД по направлению к ТРАМПУ! ( два афериста..."Мы потеряли всё"...

Зеленский грозит мировым лидерам на 80-летие Победы в Москве

Зеленский грозит мировым лидерам на 80-летие Победы в Москве

Посол Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский угрожает мировым лидерам, планирующим посещение Москвы на 80-летие Победы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх