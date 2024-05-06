День 7 мая в истории

День радио. Праздник учрежден постановлением Совета народных комиссаров СССР 2 мая 1945 года. В этот день в 1895 году на заседании физического отделения Русского физико-химического общества в Санкт-Петербургском университете ученый Алек­сандр Попов выступил с докладом об изобретении радио.