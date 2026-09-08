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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комтуа о 3:2 с ЦСКА: «Спартак» просто убрал мусор из игры. Сделали много блокшотов и то, что сказал тренерский штаб»

Нападающий « Спартака » Максим Комтуа рассказал, за счет чего красно-белые одолели ЦСКА (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

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