Медвежий угол

37 268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    один вопрос-ты ипанутое существо с рождения или с момента зачатия?Ожидание окраинск...
  • Aнатолий Райков
    Я смотрю,что здесь многие свихнулись,с катушек съехали.Ведь здесь тема о Советском образование.Некоторые тут выясняют...5 главных достоин...
  • Алил Гусейнов
    Надо же? Оказывается "ожидали... обратятся к России с просьбой принять их в состав России..." Это после того, как пре...Ожидание окраинск...

Нашим олигархам надо поставить жёсткий выбор: или здесь, или там Если там, то мы у тебя отбираем, если здесь - молодец, возьми с полки пирожок!..

Нашим олигархам надо поставить жёсткий выбор: или здесь, или там Если там, то мы у тебя отбираем, если здесь - молодец, возьми с полки пирожок!..

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх