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Татар-информ

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Лучевников: «Ак Барс» обязательно подпишет опытного хоккеиста ближе к зиме

Лучевников: «Ак Барс» обязательно подпишет опытного хоккеиста ближе к зиме

Фото: hcadmiral.pro Защитник «Адмирала» Константин Лучевников, прошлым летом покинувший казанский «Ак Барс», поделился мнением о перспективах бывшей команды в нынешнем сезоне КХЛ.

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