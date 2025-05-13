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Макрону и Мерцу предложили сдать тест на наркотики после скандала в поезде

Макрону и Мерцу предложили сдать тест на наркотики после скандала в поезде

Новый политический скандал в Европе. Президента Франции и канцлера Германии подозревают в употреблении наркотиков.

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Комментарии
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Лев Добрый
В вагоне был ещё один фрукт - Премьер Таксы!😜👈🤪
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