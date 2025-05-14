Самозапрет на азартные игры больше интересует молодых мужчин с высоким доходом

Половина опрошенных (50%) не планирует пользоваться механизмом «Стопазарт». Среди причин — уверенность в собственной самодисциплине и негативное отношение к азартным играм в целомСервис по поиску работы SuperJob провёл опрос среди экономически активных россиян, в числе которых были и жители Рязани.
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