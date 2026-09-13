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Царьград

7 618 подписчиков

Фигурист Илья Малинин растроган $1000 донатом подписчика

Фигурист Илья Малинин растроган $1000 донатом подписчика

Американский фигурист Илья Малинин, трехкратный чемпион мира, не смог сдержать слез после щедрого доната в $1000 от подписчика на стриме.

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